QUI FORMELLO, allenamento della Lazio alla vigilia del Celtic

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO - Si torna a lavorare sui campi di Formello dopo la bruttissima sconfitta in Serie A contro la Salernitana. La Lazio dovrà ora tenere testa al Celtic per il match di Champions League che andrà in scena doma ni alle 18:45 allo stadio Olimpico. I ragazzi di Sarri oggi scendono in campo per la rifinitura in vista del match.

Qui Formello, l'allenamento della Lazio live

Alla vigilia di Lazio - Celtic, i biancocelesti scendono in campo a Formello per la seduta pomeridiana di allenamento alle 15:15. assente chiaramente Mattia Zaccagni, a causa dell'infortunio avvenuto durante la gara contro la Salernitana. L'ex Verona starà fuori per circa due settimane. Anche Casale e Romagnoli sono out per problemi muscolari. Assente anche Provedel, a casa per un forte raffreddamento.

Tutti gli altri ragazzi, guidati da mister Sarri ed i preparatori, hanno cominciato la seduta con il solito torello. Subito dopo, esercizi di attivazione ed un breve lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto concludendo così la seduta.