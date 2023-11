Lazio - Celtic, Rodgers: "Abbiamo bisogno di vincere"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CELTIC RODGERS - Alla vigilia di Lazio - Celtic, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli scozzesi Brendan Rodgers all'Olimpico, dove si terrà il calcio d'inizio domani alle 18:45. Ecco le sue parole

Le parole dell'allenatore del Celtic in conferenza stampa

Sul match

"Abbiamo bisogno di vincere e dobbiamo farlo. Nell'ultima partita abbiamo capito che è importante mantenere alta la concentrazione, i gol di Pedro è stata una grande delusione. Cercheremo di pressare alti e fare il nostro gioco".

Sulla Champions League

"In questa Champions abbiamo imparato molto a livello di esperienza e qualità. Anche in fase di recupero dobbiamo essere più attenti, tante squadre mi hanno sorpreso per quanto sono forti in fase offensiva. Stiamo crescendo come collettivo e squadra. Vogliamo essere all'altezza della competizione, in questo momento i punti non rispecchiano il nostro lavoro. Sappiamo cosa fare domani".

Su Sarri

"È un allenatore di grande esperienza e talento, ha fatto un grande lavoro al Napoli. Ha una filosofia molto offensiva. Ha dei centrocampisti molto flessibili come Luis Alberto, che è un grande giocatore. È una squadra di talento".

L'atmosfera dell'Olimpico

"Noi ci aspettiamo questo, è l'atmosfera migliore per giocare. Quando sono stato qui ho visto un'atmosfera infuocata. È uno stadio iconico. Come dice la regola, più è grande il tifo e più i giocatori corrono e c'è intensità in campo".

Sulla Lazio

"A questi livelli nel calcio professionistico si guarda sempre alla prossima partita. È una competizione fantastica e siamo sicuri che la Lazio giocherà al meglio delle sue possibilità".

Cosa migliorare

"Sarà importante iniziare bene la partita e mantenere alta la concentrazione. È importante avere tutti i giocatori concentrati in campo. Non vedo l'ora che arrivi domani, ci dobbiamo sudare il risultato".

Le assenze

"Sono certo che i giocatori sapranno cogliere l'opportunità. James sta bene e giocherà, anche se si è allenato poco. Ma i giocatori faranno bene".