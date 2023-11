Serie A, Verona - Lecce 2-2: parità al bentegodi

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A VERONA LECCE TABELLINO - Per la sfida valida per la 13^ giornata di Serie A, Verona e Lecce pareggiano per 2-2 allo stadio Bentegodi. Ecco il tabellino del match

Verona - Lecce, il tabellino del match

VERONA (4-3-3): Montipò – Terracciano, Amione (90+1′ Coppola), Hien, Tchatchoua – Folorunsho, Suslov (75′ Bonazzoli), Duda – Mboula (61′ Lazovic), Djuric, Ngonge. All. Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (46′ Gallo) – Gonzalez, Blin, Oudin (87′ Rafia) – Banda (90+1′ Venuti), Krstovic (65′ Piccoli), Sansone (65′ Strefezza). All. D’Aversa.

Marcatori: 30′ Oudin (L), 41′ Ngonge (V), 69′ Gonzalez (L), 77′ Djuric (V)

Arbitri: Federico La Penna di Roma 1 (Berti-Bottegoni; IV Ayroldi; VAR Marini-Maggioni).

Ammoniti Duda (V), Dorgu, Banda (L). Rec. 0′ pt, 4′ st.