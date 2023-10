Felipe Anderson: "A Roma pensi tutto l'anno al derby" Sul rinnovo...

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FELIPE ANDERSON INTERVISTA - Intervistato da TNT Sport Brasil, Felipe Anderson ha parlato di vari temi, tra i quali il derby di Roma e il rinnovo con la Lazio.

Lazio, le parole di Felipe Anderson

Sul derby

"Non è solo perché ci ho giocato o perché sono qui, ma la città è divisa. Non è solo la settimana del derby che lo senti, lo senti sempre quando esci. Ci pensi tutto l'anno. Che si vinca o si perda, si è sotto pressione per cercare di vincere il prossimo. L'anno scorso siamo riusciti a vincerle entrambe, quindi la città è diventata euforica. Non solo i giocatori, tutta la città parla del derby. Sicuramente qui, se non è il più grande, è tra i più grandi e i più difficili del mondo".



Sul rinnovo

Sono felice in questo momento, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. Dal mercato sono arrivati molti sondaggi, ma come dico sempre ora è giusto essere qui, ancor di più per il periodo delicato che stiamo vivendo col gruppo. Mia sorella è la mia agente, è in contatto con i club ma io devo ancora concentrarmi molto su me stesso e sulla squadra in cui sono ora. Non credo di poter pensare, al momento, a altre cose anche se il contratto è una cosa molto importante. È il momento di prendere la decisione giusta".