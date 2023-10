QUI FORMELLO, seduta di scarico subito dopo il rientro in Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 5 OTTOBRE 2023 - Sono passate meno di 24 ore dalla vittoria in extremis contro il Celtic, ma la Lazio è già tornata ad allenarsi a Formello. Infatti, dopo aver ottenuto tre punti fondamentali in Champions League, i biancocelesti dovranno recuperare il terreno perso in campionato, cominciando dalla partita di domenica 8 ottobre contro l'Atalanta.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Solo lavoro in palestra per i giocatori scesi in campo dal primo minuto a Glasgow, mentre il resto del gruppo ha svolto un normale allenamento. Da domani inizieranno le prove tattiche in vista del match di Serie A, mentre sabato pomeriggio ci sarà la rifinitura finale.