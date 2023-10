Rinnovo Felipe Anderson, a breve l'incontro

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FELIPE ANDERSON RINNOVO - La Lazio deve accelerare le pratiche per il rinnovo di Felipe Anderson. Il contratto del brasiliano scadrà il 1º luglio 2024, ma già da gennaio potrà iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di un accordo con un'altra società. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'incontro con Juliana Gomes, sorella e agente del giocatore, avverrà la prossima settimana, se non già questo weekend.

LEGGI ANCHE ---> Prime pagine quotidiani sportivi - 13 ottobre 2023

Felipe Anderson, presto l'incontro per discutere il rinnovo

Nel meeting con Lotito si parlerà di durata e cifre del nuovo contratto. Per tornare in Italia nel 2021, Felipe si era ridotto l'ingaggio, dai 3 milioni che percepiva al West Ham a 2,2 (con bonus fino a 2,5). Dopo essere diventato un pezzo inamovibile nello scacchiere di Sarri, con ben 108 presenze di fila, l'esterno vorrebbe arrivare a 3 netti, con il presidente biancoceleste che fin qui si è spinto fino a 2,5 milioni più bonus. La volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme, ma la quadra andrà trovata il prima possibile se si vorrà evitare di perdere a parametro zero un giocatore così importante.