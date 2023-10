Sarri e il turnover: tanti i cambi nell'undici iniziale

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI TURNOVER - Il mercato estivo ha portato a Sarri la profondità di rosa che chiedeva. D'altronde, con l'ingresso in Champions, sarebbe stato impensabile sperare di andare avanti in tutte le competizioni sempre con gli stessi undici in campo. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nelle gare successive alla prima pausa nazionali, solo il Milan ha effettuato più cambi della Lazio da una formazione titolare all'altra.

Lazio, cambiati tanti titolari nelle ultime gare

Nelle ultime sette partite, cinque di Serie A e due in Europa, sono stati 25 i cambi effettuati tra una gara e l'altra nell'undici iniziale biancoceleste, per una media di 4,16 a match. A turno è toccato a quasi tutti, da Patric, Pellegrini e Hysaj in difesa, passando per tutti i cambi in mediana, con il graduale inserimento di Rovella, Kamada e Guendouzi. Anche in attacco si sono visti di più Isaksen e Pedro, oltre al debutto da titolare di Castellanos. Solo i rossoneri allenati da Pioli hanno cambiato più dei biancocelesti, con ben 27 rotazioni e una media di 4,5 a gara. Ne ha fatte poche in meno l'Inter (22), mentre il Napoli ha preferito dare più continuità ad alcuni elementi (solo 14 cambi). Sarri ha ora a disposizione molte alternative valide, starà a lui gestirle al meglio.