Giudice Sportivo, ammenda per un giocatore dopo Atalanta - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GIUDICE SPORTIVO - Sul sito ufficiale della Lega Serie A sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 23^ giornata di campionato. Confermata la squalifica per Nicolò Rovella che, già diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo durante il match contro l'Atalanta. Inoltre, a Luis Alberto ha ricevuto una pesante ammenda.

Atalanta - Lazio, pesante ammenda per un calciator biancoceleste

Come riportato dalla Lega, il mago ha ricevuto una multa di 15.000 euro, in quanto capitano, "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara".