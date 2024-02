Le condizioni degli infortunati: le ultime notizie dall'infermeria

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INFORTUNATI- La Lazio, in vista della sfida al Bologna, valida per la Serie A 2023/24, fa il punto sugli infortunati. Come stanno Zaccagni, Rovella e Hysaj? Ecco la comunicazione della società.

La comunicazione della Lazio sugli infortunati

Mattia Zaccagni prosegue il lavoro individuale di recupero e riatletizzazione dal trauma distorsivo riportato a carico del piede destro.

Nicolò Rovella prosegue il trattamento riabilitativo ed il monitoraggio clinico riguardo la pubalgia di cui è affetto.

Elseid Hysaj ha riportato un trauma distorsivo a carico della caviglia destra durante l’incontro di mercoledì in Champions League contro il Bayern Monaco. Prosegue il trattamento riabilitativo specifico ed il monitoraggio clinico quotidiano.