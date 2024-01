Lazio, ancora dubbi sulle condizioni di Zaccagni

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI LAZIO INFORTUNIO- Mattia Zaccagni è ancora ai box per infortunio. Il suo recupero era previsto per la prossima sfida contro l'Atalanta, ma come riportato dal Corriere dello Sport sembrano esserci complicazioni per il rientro del giocatore.

Il mistero sulle condizioni di Zaccagni

Mattia Zaccagni è fuori per infortunio dopo un pestone ricevuto durante Udinese-Lazio. Per il derby ha stretto i denti e tra infiltrazioni e antidolorifici, è voluto scendere in campo per dare una mano ai suoi compagni. Il dolore però è troppo forte e Sarri ha deciso di lasciare Zaccagni ai box. Il recupero era previsto per la partita contro l'Atalanta, ma come riportato dal Corriere dello Sport, i tempi di recupero sembrano allungarsi e il problema risulterebbe più grave del previsto. Oggi la Lazio non è scesa in campo per l'allenamento, nella giornata di domani avremo sicuramente più risposte.