Lazio - Lecce 1-0: quarto successo consecutivo in campionato

LAZIO LECCE SERIE A 2023 2024 - La Lazio sfida il Lecce all'Olimpico nel lunch match delle 12:30 valido per la 20^ giornata di Serie A. Dopo un inizio di campionato scostante, la truppa di Sarri è riuscita a trovare la vittoria nelle ultime tre gare, accorciando a soli tre punti la distanza dal quarto posto. Dall'altra parte c'è la formazione allenata da D'Aversa, autrice di una discreta partenza, che fin qui l'ha portata a sei lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. Di seguito la cronaca LIVE ed il tabellino della partita.

Serie A, Lazio - Lecce: il tabellino del match

Secondo tempo

90'+4' - Triplice fischio all'Olimpico! La Lazio batte il Lecce grazie alla rete di Felipe Anderson e centra la quarta vittoria consecutiva in Serie A.

90' - Il IV Uomo segnala quattro minuti di recupero.

85' - Il Lecce termina le sostituzioni inserendo Dorgu al posto di Gallo e Piccoli al posto di Oudin.

79' - Zaccagni esce dal campo e lascia spazio a Ciro Immobile, al ritorno dall'infortunio.

72' - Altri due cambi per il Lecce: Blin e Strefezza sostituiscono Kaba e Gonzalez.

67' - Almqvist penetra in area di rigore e mette in mezzo per Krstovic, che da pochi passi non centra la porta con la testa.

65' - Lazzari e Vecino entrano al posto di Pellegrini e Luis Alberto.

58' - GOOOOL DI FELIPE ANDERSON! Rovella trova Luis Alberto in area di rigore e il Mago tocca di prima per il brasiliano, che da pochi passi spara sotto la traversa e porta il risultato sull'1-0.

57' - Prima sostituzione per D'Aversa che cambia Gendrey e inserisce Venuti.

54' - Zaccagni a un passo dal gol! Grande imbucata di Luis Alberto per l'esterno, che controlla e conclude leggermente alto con il piattone da pochi passi.

51' - Gran destro da fuori di Pedro, pallone alto.

46' - Il secondo tempo si apre con un cambio: Pedro dentro al posto di Isaksen.



Primo tempo

45'+2' - Il primo tempo finisce sullo 0-0, con un po' di nervosismo tra Zaccagni e alcuni giocatori del Lecce.

34' - Ancora un pericolo per la Lazio. Pongracic colpisce di testa su calcio d'angolo e manda il pallone non lontano dal secondo palo.

33' - Occasione Lecce! Cross dalla sinistra di Almqvist per Oudin, che lisciando la sfera libera Kaba per la conclusione. Provedel respinge in corner.

30' - Azione manovrata del Lecce, che arriva a mettere un bel pallone in area dalla destra. Krstovic non ci arriva di poco.

24' - Patric costretto al cambio per un problema ad una spalla a seguito di un contrasto con Almqvist. Al suo posto dentro Romagnoli.

13' - Occasione Lazio! Luis Alberto protegge palla in area di rigore e riesce a servire Isaksen che, a tu per tu con il portiere, si fa respingere la conclusione tentata con l'esterno destro.

12' - Bel pallone in profondità per Krstovic, defilato tenta la conclusione centrale, bloccata facilmente da Provedel.

5' - Primo tiro tentato dal Lecce con Oudin, la conclusione viene deviata da un difensore e va in calcio d'angolo.

1' - È iniziata Lazio - Lecce!

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (24' Romagnoli), Gila, Pellegrini (65' Lazzari); Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (65' Vecino); Isaksen (46' Pedro), Felipe Anderson, Zaccagni (79' Immobile).

A disposizione: Sepe, Mandas, Kamada, Casale, Hysaj, Basic, Cataldi, Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (57' Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo (85' Dorgu); Kaba (72' Blin), Ramadani, Gonzalez (72' Strefezza); Almqvist, Krstovic, Oudin (85' Piccoli).

A disposizione: Brancolini, Samooja, Listkowski, Berisha, Smajlovic.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi.

Marcatori: Felipe Anderson (58', LA).

Ammoniti: Zaccagni (45', LA), Gendrey (45', LE), Venuti (75', LE), Guendouzi (77', LA), Ramadani (81', LE), Vecino (89', LE), Immobile (90'+3', LA).

Espulsi: /

Recupero: 2' primo tempo, 4' secondo tempo.