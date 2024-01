La MOVIOLA di Lazio - Lecce: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

MOVIOLA LAZIO LECCE SERIE A 2023 2024 - All'Olimpico va in scena Lazio - Lecce, anticipo delle 12:30 valido per il 20° turno di Serie A. I biancocelesti vanno alla ricerca di punti preziosi in ottica Champions League, mentre i salentini vogliono aumentare il divario con le concorrenti nella lotta per la salvezza. L'arbitro designato per il match è Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Lazio - Lecce: la moviola del match

Secondo tempo

90'+4' - Ferrieri manda tutti sotto la doccia. La Lazio batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Felipe Anderson.

90'+3' - Immobile si scontra con Falcone e successivamente gli trattiene la maglia. Ammonito il capitano della Lazio.

90' - Assegnati quattro minuti di recupero.

89' - Vecino diventa il sesto ammonito del match per un intervento in ritardo su Ramadani.

81' - Ammonito Ramadani per un intervento molto duro su Rovella. Dopo un check del VAR per verificare se ci fossero gli estremi per l'espulsione, Ferrieri Caputi fa riprendere il gioco.

77' - Intervento in ritardo di Guendouzi su Strefezza, giallo per il francese.

75' - Ammonito Venuti per un intervento duro su Zaccagni.

62' - Proteste del Lecce per un contatto in area tra Kaba e Pellegrini. L'arbitro fa segno di continuare.

58' - Gol della Lazio! Luis Alberto riceve in area da Rovella e tocca di prima per Felipe Anderson, che a tu per tu con Falcone non sbaglia. 1-0 all'Olimpico.

46' - Inizia il secondo tempo.



Primo tempo

45'+2' - Ferrieri Caputi manda tutti negli spogliatoi, 0-0 a fine primo tempo.

45' - Segnalato un minuto di recupero.

45' - Nervi tesi tra Zaccagni e Gendrey, l'arbitro ammonisce entrambi. L'arciere salterà il prossimo turno di campionat.

1' - Fischia Ferrieri Caputi, si parte con Lazio - Lecce!