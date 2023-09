Adani: "La Lazio non è da prime quattro! Il suo livello..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ADANI INTERVISTA - Durante la trasmissione della BoboTv, Lele Adani ha commentato il momento della Lazio in campionato.

Lazio, le parole di Adani

"La Lazio non è da prime quattro. Quindi, se la Lazio arriva quinta o sesta, quello può essere il suo livello. Se a settembre iniziamo a dire che Guendouzi e Isaksen non sono ancora pronti, sai che salita lunga trovare la stima del loro allenatore. Se un allenatore inizia a dire che la squadra non è al meglio, i calciatori crederanno che l'anno scorso è arrivato per caso il secondo posto. Sarri deve restare focalizzato sul lavoro di campo., che non vuol dire nascondersi dai problemi o non condividere con la stampa che questo è un anno di transizione”.