Cassano: "La Lazio farà fatica, il grande problema è il mediano"

LAZIO CASSANO INTERVISTA - Insieme a Lele Adani, anche Antonio Cassano ha parlato della Lazio durante la trasmissione della BoboTv.

Lazio, le parole di Antonio Cassano

"La Lazio farà grande fatica. Sarri è uno degli allenatori che mi piace vedere ma a un certo punto deve esserci un'evoluzione in tutti i lavori che fai. Si continua a vedere sempre lo stesso giochino, a Empoli 4-3-1-2, dal Napoli in poi 4-3-3. Devi avere un piano b e la Lazio non ce l'ha. Se trovi qualcuno che inizia a farti le scarpe, vai in difficoltà. L'anno scorso è andato oltre le aspettative e lo sapevo perché Sarri sa lavorare bene. Dopo la partita di Bergamo dove strapazzò l'Atalanta dissi che senza Immobile la Lazio giocava meglio. In questo momento qua ci sono un po' di problematiche. Dietro manca la solidità, ma i giocatori sono sempre gli stessi. Il grande problema è sempre il mediano perché Sarri gioca sempre con Cataldi e Vecino che non sono quelli che vuole. Hai preso Rovella che è un giocatore niente di che. Serviva qualcosa di più".