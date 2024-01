Lazio, Lotito non gradisce l'esclusione di Kamada

Tempo di lettura: < 1 minuto

KAMADA LAZIO LOTITO- Kamada ha collezzionato zero minuti nelle ultime quattro partite alla luce delle sue prestazioni altalenanti. Lotito però non avrebbe gradito questa esclusione da parte di Sarri.

Kamada non sta vivendo un periodo semplice. Dopo la mancata convocazione in coppa d'Asia con il suo Giappone, sta trovando sempre meno spazio anche nella Lazio. Preso con tante ambizioni dall'Eintracht Francoforte è partito in quarta con il gol contro il Napoli e la titolarità. Poi Kamada si è perso, entrando in un circolo vizioso di prestazioni non all'altezza che l'hanno portato alla perdita di fiducia e agli 0 minuti nelle ultime 4 partite. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Lotito non avrebbe gradito l'esclusione del giapponese. Il presidente ha sempre ammirato Kamada e sembra ci sia stato un confronto tra lui e Sarri sulla questione.