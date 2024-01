Giudice Sportivo, ammenda per la Lazio dopo il Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO LAZIO- Nel pomeriggio è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla giornata numero ventidue della Serie A 2023/2024. Oltre alla squalifica (per somma di ammonizioni) di Cataldi, arriva una multa di 7000 Euro per la Lazio. Ecco i motivi.

Lazio , il comunicato del Giudice Sportivo

Ammenda di 7000 Euro alla Lazio per "Avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e, per avere lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".