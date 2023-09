Social, Pellegrini rassicura i tifosi sulle sue condizioni - FOTO

Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL PELLEGRINI FOTO - Esultanza a metà per Luca Pellegrini dopo il pareggio di Provedel all'ultimo minuto. Il terzino, infatti, è uscito nel primo tempo molto dolorante al ginocchio. Come segnalato anche dal Dott. Rodia nel post partita, per lui dovrebbe trattarsi di una distorsione. Con un post sul suo profilo Instagram ha rassicurato i tifosi: "TUTTO BENE. Con un Provedel così non poteva essere altrimenti... che finimondo! Grazie per tutti i messaggi di affetto! Ci vediamo sabato sera, solito posto!"

Social, il post di Luca Pellegrini