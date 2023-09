Lesione alla coscia per Scamacca, salta Lazio - Atalanta?

Tempo di lettura: < 1 minuto

LESIONE SCAMACCA LAZIO ATALANTA - Gianluca Scamacca ha lasciato il campo durante il match con la Fiorentina per infortunio. Le analisi fatte sull'attaccante dell'Atalanta hanno riscontrato una lesione alla coscia, che lo costringerebbe a saltare il match contro la Lazio.

Infortunio Scamacca, i tempi di recupero in vista di Atalanta - Lazio

Tegola in casa Atalanta. Come riportato da Sky Sport, Gianluca Scamacca ha accusato una lesione alla coscia sinistra che lo potrebbe tenere lontano dai campi di Serie A almeno un mese. Appare dunque improbabile il recupero dell'attaccante italiano per la sfida contro la Lazio, in programma il prossimo 8 ottobre.