Lazio, Patric out, nuova possibile chance per Casale

CASALE LAZIO- Patric è ancora out e nonostante la grande forma della coppia Romagnoli-Gila, Sarri vorrebbe rilanciare Casale, che non gioca dal 17 dicembre contro l'Inter.

Casale pronto a tornare in campo

Se l'attacco non riesce a produrre gol, la Lazio può contare su una difesa solida. Tolta la partita con l'Inter in Supercoppa, la Lazio è riuscita ad arginare quasi sempre le avanzate degli avversari. I biancocelesti hanno subito solo 20 reti da inizio stagione, peggio solo di Torino, Inter e Juventus. C'è però un problema per Sarri, che è legato all'infortunio di Patric che dovrà rimanere ancora ai box. Nonostante le risposte positive della coppia Romagnoli-Gila, visti i tanti impegni in programma, Sarri potrebbe rilanciare Casale. Il difensore non gioca dalla partita del 17 dicembre contro l'Inter e sembra essere pronto a rientrare in campo per dare una mano alla squadra in una serie di partite fondamentali per la zona Champions