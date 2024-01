Lazio, Provedel è il portiere dell'anno in Serie A ma il rinnovo...

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PROVEDEL RINNOVO - Ivan Provedel ha vinto, votato dai tifosi, i premi della Lazio di gol e uomo dell'anno. L'estremo difensore ha vissuto un anno da protagonista, ripercorriamo la sua stagione.

I dati su Ivan Provedel

L'anno calcistico di Ivan Provedel è da incorniciare. Il portiere italiano con la rete all'Atletico Madrid ha scritto una pagina della Champions League, con la UEFA che continua a condividere il gol straordinario. Il suo anno si conclude con 18 clean sheet, secondo solo a Ter Stegen (Barcellona) con 21, battendo portieri come Szczesny (Juventus), Sommer (Inter e Bayern Monaco) e Remiro (Real Sociedad) fermi a 17 clean sheet.

Il rinnovo promesso da Lotito

Certe prestazioni non rimangono inosservate, per questo in Premier League hanno fatto più di un sondaggio su Provedel ma per la Lazio è considerato incedibile. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito avrebbe da tempo promesso un rinnovo di contratto. Il giocatore al momento guadagna 1 milione e 200 mila euro bonus compresi ed è doveroso un adeguamento di contratto date le prestazioni eccezionali. Il presidente avrebbe rassicurato il giocatore mettendo in preventivo il rinnovo ma le parti ancora non hanno trovato un punto d'incontro.