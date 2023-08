Coppa Italia 2023/24: l'eventuale Lazio-Roma già ai quarti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA COPPA ITALIA 2024- Ci avviciniamo all'inizio della stagione 2023/2024. Dando un occhio al tabellone della Coppa Italia, massima coppa nazionale del calcio italico, salta subito all'occhio la possibilità di un derby Lazio Roma già ai quarti di finale.

Coppa Italia 2024 : a quando il derby Lazio - Roma ?

Ufficializzato il calendario della Coppa Italia 2023/2024, con le big del calcio italiano (tra cui Roma e Lazio) che scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale.

Analizzando il calendario si può notare una curiosità: Lazio-Roma, che dieci anni fa garantì ai biancocelesti una storica vittoria in finale contro i giallorossi, potrebbe disputarsi ai quarti di finale della competizione. Le formazioni capitoline, infatti, condividono il lato del tabellone che conduce all'atto finale.

Coppa Italia 2024 , le date

Il percorso per arrivare alla finale è lungo e tortuoso. Se le big, infatti, entrano in gioco solo agli ottavi, le fasi preliminari della Coppa Italia iniziano già ad agosto.

I sedicesimi sono previsti a novembre 2023, prima degli ottavi di finale, tra dicembre e gennaio.

I quarti si disputeranno a fine gennaio 2024, con le semifinali (unico turno con andata e ritorno), tra il 4 e il 24 aprile.

La finale, prevista allo Stadio Olimpico di Roma il 15 maggio 2024, non potrà essere un Derby della Capitale...

Martino Cardani