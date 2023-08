QUI FORMELLO | Tattica per la Lazio, precauzioni per Pedro e Hysaj

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Seduta pomeridiana per la Lazio di Maurizio Sarri che, a Formello, prepara l'amichevole contro il Latina. Ecco come è andata oggi, 11 agosto 2023.

Qui Formello, le ultime sull'allenamento della Lazio

Partiamo dai rientranti. Kamada, Isaksen, Cancellieri in gruppo. Per vari motivi i nomi citati erano assenti nella seduta di ieri. Tutti regolarmente in campo.

Out Akpa Akpro (al centro di voci di mercato e ai box da luglio per una contusione) e Marcos Antonio, che ha iniziato il percorso riabilitativo dopo l'infortunio alla coscia (difficilissimo vederlo a Lecce per il debutto nella Serie A 2023/24).

Oggi out anche Pedro e Hysaj, i cui dolori rispettivamente alla caviglia e al tendine d'Achille reclamano prudenza.

Tanta tattica nella seduta di oggi, iniziata alle ore 18.

Dopo la consueta fase di attivazione muscolare, la Lazio si è dedicata al lavoro tattico e alla partitella a campo ridotto.

L'allenamento si è concluso con un lavoro sulle palle inattive.

Martino Cardani