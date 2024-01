Mandas: "Felice per il mio debutto. Dedico la vittoria ai tifosi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY MANDAS - La Lazio trionfa in Coppa Italia contro la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia. Nel post partita, ha parlato il portiere Christos Mandas ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole.

Lazio - Roma, le parole di Mandas

Sul match

"Sono molto felice per il mio debutto contro questo avversario, è un grande derby per noi. Era importante vincere per i nostri tifosi e per andare al prossimo turno di Coppa Italia. Sono tanto felice di aver giocato in questo derby in casa. Voglio ringraziare i tifosi, mister Sarri e mister Nenci per avermi fatto giocare e per avermi dato fiducia".



Quando hai saputo che avresti giocato?

"Ho saputo che avrei giocato durante la riunione di oggi, verso le 16:00. Sono sempre pronto per giocare e aspetto, so quanto è forte Ivan (Provedel ndr) e sono fortunato ad allenarmi con lui e Sepe".



Sulla vittoria

"Questa vittoria è per i nostri tifosi, sappiamo che il derby è importante per loro, e per i miei compagni. Mi hanno sostenuto prima della partita. Sono qui da poco, ma so quanto è importante questa partita".