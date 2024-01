Talismano Romagnoli: l'incredibile ruolino di marcia nei derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMAGNOLI LAZIO ROMA - Alessio Romagnoli non ha mai perso un derby da quando è tornato alla Lazio. Il ruolino di marcia del difensore biancoceleste nelle sfide con la Roma è incredibile: tre vittorie e un solo pareggio finora.

Lazio - Roma e il ruolino di marcia di Romagnoli

Da derby a derby. Romagnoli è rimasto fuori per mesi. Ha giocato l'ultima volta il 12 novembre scorso, proprio nella stracittadina. È tornato e come un talismano ha portato bene alla Lazio. In campo ha annullato Lukaku e a fine partita ha festeggiato la terza vittoria in quattro incontri con la Roma. Solo il pareggio di quest'anno gli sbava leggermente il ruolino. Ma finora la sua presenza nel derby è quasi sinonimo di perfezione.