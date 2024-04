Lazio - Salernitana, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SALERNITANA DOVE VEDERE - La Lazio vuole riprendere la propria marcia in campionato, ospitando all'Olimpico la Salernitana venerdì 12 aprile alle ore 20:45. Grande occasione per i biancocelesti, che affrontano tra le mura amiche il fanalino di coda della classifica. Ecco di seguito dove poter vedere la partita, valida per la trentaduesima giornata di Serie A, in tv e streaming.

Serie A, ecco dove vedere Lazio - Salernitana in tv e streaming

Lazio - Salernitana, partita dello Stadio Olimpico di Roma, valida per la trentaduesima giornata di Serie A, sarà visibile in streaming su Dazn. Per vedere l'evento basterà collegarsi all'App tramite Smart Tv, smartphone, tablet o pc. Per gli utenti Sky Sport con relativo abbonamento, sarà possibile usufruire del canale 214, denominato Zona Dazn, per assistere al match.