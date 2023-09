Lazio - Torino, dove vedere la sfida in Tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO DOVE VEDERE - Torna subito in campo la Lazio dopo il pareggio contro il Monza per 1-1. I biancocelesti ospitano all'Olimpico il Torino di Ivan Juric per il turno infrasettimanale di Serie A. Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere la partita in Tv e streaming.

Lazio - Torino, dove vedere la partita in Tv e streaming

Lazio - Torino, in programma mercoledì 27 settembre alle ore 20:45, sarà possibile vederla sia su DAZN, in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, sia su Sky attraverso i canali di riferimento.