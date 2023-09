Lazio - Torino, pochi biglietti venduti: il dato

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO BIGLIETTI - La Lazio inizia la stagione non nel migliore dei modi ed anche i tagliandi per il match Lazio-Torino che andrà in scena domani 27 settembre alle 20:45, non decolla.

Lazio - Torino , la vendita dei biglietti non decolla

Il dato

Manca ormai solo un giorno al prossimo match di Serie A tra Lazio e Torino, che andrà in scena domani all'Olimpico alle 20:45. La vendita dei tagliandi non decolla, un po' come la squadra di Sarri in questo avvio di stagione: solo 3800 tagliandi venduti per questa sfida, ai quali si aggiungeranno i 30.00 abbonati.