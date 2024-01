Lazio Women, Grassadonia:"Non sono mai soddisfatto, al Parma..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

GRASSADONIA LAZIO WOMEN RAVENNA INTERVISTA - Terminata Lazio Women-Ravenna per 7-0, l'allenatore biancoceleste Grassadonia ha commentato la vittoria ai microfoni di Be.Pi.Tv. Ecco le sue parole sul match, valido per la 14^ giornata di Serie B femminile.

Lazio Women - Ravenna, le parole di Grassadonia

Sul match contro il Ravenna

"Non sono mai soddisfatto. Nel primo tempo, si siamo passati in vantaggio, ma siamo stati poco fluidi e non abbiamo fatto quello che abbiamo provato durante la settimana. Nel secondo tempo sicuramente meglio, non era facile da un punto di vista mentale perché affrontare l’ultima in classifica magari si poteva prendere sotto gamba. La squadra è stata brava a partire forte, ma c’è tanto lavoro da fare".

Sulla prossima partita contro il Parma

"Al Parma inizieremo a pensarci da domani. È importante che davanti abbiano fatto tutte gol, è fondamentale. Si poteva fare sicuramente meglio. Dobbiamo fare meglio, per adesso va bene così e da lunedì ci prepareremo sicuramente per Parma".