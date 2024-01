Serie A, Lecce - Juventus 0-3: Vlahovic manda in vetta i bianconeri

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LECCE JUVENTUS - Prosegue la striscia di vittorie consecutive della Juventus in Serie A, che batte 0-3 anche il Lecce al Via del Mare. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche ci pensa Vlahovic a togliere le castagne dal fuoco, mettendo a segno la sue seconda doppietta di fila in campionato. Nel finale gloria anche per Bremer, che sigla il tris bianconero. Vecchia Signora momentaneamente al primo posto a quota 52, in attesa del recupero dell'Inter, impegnato in Supercoppa.

Serie A, Lecce - Juventus 0-3: il tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (22' st Dorgu); Kaba, Ramadani, Gonzalez (18' st Blin); Almqvist (27' st Sansone), Krstovic (27' st Piccoli), Oudin (22' st Pierotti).

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Strefezza.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (36' st Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (12' st Weah), Kostic (29' st Iling-Junior); Vlahovic, Yildiz (29' st Milik).

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 59' e 68' Vlahovic (J), 85' Bremer (J).

Ammoniti: Kaba (L), McKennie (J).