Gravina: "Fuori dalla FIGC chi aderisce alla Superlega"

GRAVINA SUPERLEGA - La Superlega vince il ricorso contro Uefa e Fifa, colpevoli quindi di abuso di posizione dominante. Ecco le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina a riguardo

Le parole di Gravina sulla vittoria della Superlega

"Siamo stati l'unica federazione molto chiara dal primo momento. Ribadisco la nostra posizione, siamo totalmente contrari alla Superlega, esiste una norma federale per cui, chi aderisce a quel percorso, esce dal mondo del calcio federale, quindi su questo non ci piove. Fermo restando la libertà, che se dovesse essere riconosciuto nella Costituzione la partecipazione di altri organizzazioni, non possiamo impedirlo. Se così sarà, la scelta sarà una scelta chiara, di campo. Non è pensabile di disputare due o tre campionati all'interno di una serie di organizzazioni ceh vanno dalla Uefa, un'entità autonoma più il campionato Italiano. Oggi c'è stato già un altro confronto nel Consiglio Federale riguardo le date a disposizione per il campionato italiano, immaginate se oltre quello e le coppe internazionali (Champions League, Europa League e Conference League), aggiungiamo un altro campionato. Sarà complicato, ma io devo salvaguardare il brand del campionato italiano ed è evidente che se c'è una scelta legittima, bisogna sapere a cosa si va incontro.