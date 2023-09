Serie A, Lecce - Genoa 1-0: Oudin manda i salentini in paradiso

Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE GENOA TABELLINO - Il Lecce trionfa di fronte al proprio pubblico grazie ad un gol di Oudin nel finale e conquista un altro successo. I salentini si rendono artefici della loro miglior partenza in Serie A, avendo conquistato la bellezza di 11 punti nelle prime 5 giornate, oltre che il secondo posto momentaneo in classifica. Il Genoa di Gilardino ha retto finché ha potuto, ma non riesce a smuovere la classifica contro una squadra, quella allenata da D'Aversa, al momento inarrestabile.

Il tabellino di Lecce - Genoa 1-0

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo (61′ Dorgu); Kaba (79′ Sansone), Ramadani, Rafia (61′ Oudin); Almqvist, Krstovic (87′ Blin), Strefezza (79′ Piccoli). A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Corfitzen, Burnete, Samek. All.: D’Aversa

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter (46′ Vasquez), Dragusin, Bani, Martin; Sabelli (90' Malinovskyi), Badelj (77′ Hefti), Strootman, Frendrup; Gudmundsson (90' Puscas), Retegui (77′ Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Matturro, Haps. All.: Gilardino.

Arbitro: signor Antonio Rapuano.

Marcatori: 84′ Oudin (L)

Ammoniti: De Winter (G), Martin (G), Almqvist (L)

Espulsi: Martin (G)