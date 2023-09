Serie A, Salernitana - Frosinone 1-1: Cabral salva Paulo Sousa

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA FROSINONE TABELLINO - Termina 1-1 il match dell'Arechi tra Salernitana e Frosinone. I giallazzurri chiudono meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Romagnoli all’11’ e vedono annullarsi il raddoppio al 16’ per fuorigioco di Caso. Nella ripresa la squadra di Di Francesco parte bene, ma al 7’ incassa il pari di Cabral. Da qui in poi sale in cattedra un sontuoso Turati, che effettua almeno due interventi decisivi. I ciociari si issano dunque al quinto posto momentaneo in classifica a quota 8 punti, mentre i campani restano a 3. Ecco di seguito il tabellino della partita.

Il tabellino di Salernitana - Frosinone 1-1

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (39’ st Daniluc), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (22’ st Ikwuemesi), Martegani (39’ st Legowski), Maggiore (32’ st Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral (39’ st Botheim). A disposizione: Fiorillo, Costil, Sambia, Fazio, Bronn, Tcaouna, Sfait. Allenatore: P. Sousa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (17’ st Garritano), Barrenechea (46’ st Bourabia), Mazzitelli; Caso (17’ st Baez), Cheddira (32’ st Cuni), Soulé (32’ st Kvernadeze). A disposizione: Frattali, Cerofolini,Lulic, Kajo Jorge, Reinier, Ibrahmovic, Monterisi, Lusuardi. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: signor Marco Piccinini di Forlì.

Marcatori: 11’ pt Romagnoli (F), 7’ st Cabral (S)

Ammoniti: 30’ pt Caso (F), 33’ pt Okoli (F), 3’ st Mazzocchi (S).