Lazio, Kamada prova a bruciare le tappe per il Lecce

Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE LAZIO KAMADA - Vuole esserci a tutti costi contro il Lecce. Questa sembra essere l'intenzione di Daichi Kamada che, come scrive il Corriere dello Sport, è stato l'unico tra i titolari contro il Latina ad allenarsi nella giornata di ieri. La prestazione del nuovo acquisto della Lazio nell'ultima amichevole è stata degna di nota. Un gol per lui, ma soprattutto pochissimi errori e tanta voglia di fare. Quasi sicuramente a partire dal primo minuto contro i salentini sarà Vecino, ma per il giapponese non è da escludere un impiego a partita in corso.