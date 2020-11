Tempo di lettura: 17 minuti

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 15 novembre

Ore 18:00 Il Bollettino della Protezione Civile

Superati i 45mila decessi da inizio emergenza. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 33.979 con 195.275 tamponi (ieri erano stati 37.255 con 227.695 tamponi). 546 i morti (ieri erano stati 544). Con 9.376 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 712.490 (24.055 in più rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 24.509 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale dunque a 45.229, mentre il numero totale dei casi è di 1.178.529 dall’inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Dei 546 decessi di oggi 181 sono stati registrati in Lombardia, 45 in Piemonte, 44 in Toscana, 36 in Emilia Romagna e Sicilia, 35 in Campania, 29 in Veneto, 21 nel Lazio e in Liguria, 19 nella provincia autonoma di Bolzano, 12 in Friuli Venezia Giulia e in Puglia, 11 in Umbria. La Lombardia si conferma anche la regione con l’aumento maggiore di casi giornalieri con oltre ottomila nuovi positivi seguita dalla Campania con 3.771 e dal Piemonte con 3.682.

Ore 17:30, il report della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: OGGI SU QUASI 23 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-7.388) SI REGISTRANO 2.612 CASI POSITIVI (-385), 21 I DECESSI (-18) E +240 I GUARITI. SALE LEGGERMENTE IL RAPPORTO TRA POSITIVI E I TAMPONI. SONO 3.159 I RICOVERI (+83) E 274 IN TERAPIA INTENSIVA (+1). Calano i casi e i decessi a Roma e in regione, la corsa del virus inizia a rallentare, le misure adottate sembrano produrre gli effetti auspicati e dobbiamo continuare così. Nella Asl Roma 1 sono 372 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici sono ricoveri. Si registrano due decessi di 81 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 498 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoquindici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 67 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 425 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 4 sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 199 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 174 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 69, 88 e 91 anni con patologie. Nelle province si registrano 848 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 228 i nuovi casi e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 61, 70, 87 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 300 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 61, 77, 79, 83 e 96 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 151 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 58, 84, 90 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 169 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 75 anni con patologie.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 14 novembre

Ore 20:14, il report della Regione Lazio sulla situazione Covid nel territorio

OGGI SU QUASI 30 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+1.513) SI REGISTRANO 2.997 CASI POSITIVI (+72), 39 I DECESSI (+5) E +399 I GUARITI. STABILE IL RAPPORTO TRA POSITIVI E I TAMPONI. SONO 3.076 I RICOVERI (+58) E 273 IN TERAPIA INTENSIVA (+13). IL VALORE RT E’ A 1.04.

Il Lazio è tra le grandi Regioni italiane, assieme al Veneto, quella con il più basso indice RT grazie al lavoro svolto innanzitutto dal sistema sanitario per la grande attività di testing e alla collaborazione dei cittadini. Questo però non deve significare abbassare l’attenzione proprio adesso e chiediamo il massimo rigore nei comportamenti. Sta migliorando la ricettività ospedaliera grazie all’apertura dei posti letto COVID che vedrà il suo completamento nelle prossime 48 ore. Nella Asl Roma 1 sono 440 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trenta sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 69, 71, 78, 85, 87, 89 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 660 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trecentododici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 60, 62, 69, 85 e 96 con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 519 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 58, 73, 80 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 105 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registrano tre decessi di 74, 89 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 323 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 74, 88, 90 e 104 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 130 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventisei i casi con link al cluster presso l’istituto San Giuseppe a Nettuno e undici i casi con link a cluster istituto Fatebenefratelli RSA San Raffaele a Genzano, sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registrano quattro decessi di 79, 80, 89 e 95 anni con patologie. Nelle province si registrano 820 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 157 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 60, 77, 83 e 85 anni con patologie. nella Asl di Frosinone si registrano 215 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 250 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette i casi con link a cluster casa Armonia di Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 67, 77, 84 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 198 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 57, 74, 80 e 98 anni con patologie.

Ore 17:30, il nuovo bollettino della Protezione Civile

I dati di oggi relativi all’emergenza coronavirus in Italia: 37.255 contagiati, 544 morti e 227.695 tamponi effettuati da ieri. Nelle terapie intensive si registrano +76 pazienti, mentre sono 484 i nuovi ricoverati con sintomi da ieri.

Ore 17:00, il nuovo bollettino della Regione Lazio

Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. “Oggi, su quasi 30mila tamponi, si registrano 2.997 casi“, rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Ieri i contagi erano stati 2.925 su oltre 28 mila tamponi. Nelle ultime 24 ore sono saliti anche i morti: 39 a fronte dei 34 di ieri. I guariti sono invece stati 399. Stabile il rapporto tra positivi e i tamponi. Sono 3.076 i ricoveri (+58) e 273 in terapia intensiva (+13). Il valore Rt è a 1.04

Ore 12:00 Rezza: “C’è una diminuzione della trasmissione”

Durante il punto settimanale del Comitato tecnico-scientifico, l’epidemiologo Giovanni Rezza ha aggiornato la situazione del contagio da Coronavirus in Italia: “L’RT attualmente è di 1,43 e indicherebbe in via ipotetica una certa diminuzione della trasmissione. L’RT è il primo parametro quando c’è un’inversione, quindi c’è anche una diminuzione dell’RT, ma un aumento dei casi, dovuta alla trasmissione precedente. Tanto è vero che gli altri indicatori sono in crescita, cioè i numeri di ricoveri ospedalieri e soprattutto il numero dei ricoveri di terapia intensiva, aumentato considerevolmente e da tenere in considerazione”.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 13 novembre

Ore 18:00, il nuovo bollettino della Regione Lazio

Le parole dell’assessore D’Amato: “Oggi su oltre 28mila tamponi nel Lazio si registrano 2.925 casi positivi, 34 i decessi e +411 i guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi sale leggermente. Sono 3.018 i ricoveri e 260 in terapia intensiva”.

Ore 17:30, il nuovo bollettino della Protezione Civile

Sono 40.902 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.107.303 dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Effettuati 254.908 tamponi, 18.455.416 in totale dall’inizio del contagio. Le vittime sono 550, in totale 44.139.

Ore 13:00, Conte interviene per il meeting della CGIL

“Confido che l’Rt scenda sotto l’1,7. Vorrebbe dire che saremo incoraggiati ad andare avanti su questa strada. Posso dire che seguo con molta attenzione la curva, ci auguriamo che il plateau sia stato raggiunto e ora inizi l’appiattimento. Oggi ci sarà l’aggiornamento dei dati della curva epidemiologica, c’è una cabina di regia, per i livelli di rischio delle singole Regioni. Questo comporterà conseguentemente che la cabina di regia, insieme col Cts, indicherà quali sono le Regioni che meritano una nuova classificazione.”

Ore 10:00 Lazio, nuove restrizioni in arrivo

Roma e il Lazio continuano a essere zone gialle. Nonostante i tanti casi, la Capitale e la Regione per ora sono escluse dalle misure più restrittive destinate ad altre parti d’Italia. Il Questore di Roma, però, potrebbe decidere di dare un’ulteriore stretta per evitare assembramenti. Oltre ai centri commerciali, infatti, la Questura dovrebbe prevedere la chiusura nei giorni prefestivi e festivi di tutte le grandi strutture, dai 2500 metri quadri in su, eccezion fatta per edicole, farmacie, tabaccai e negozi di generi alimentari. Si punta a chiudere store come Ikea, Decathlon e simili, dove la calca può diventare fonte di contagio. Stessa sorte per i mercati a cominciare da Porta Portese, escludendo quelli di vendita generi alimentari.

Coronavirus Italia, aggiornamenti del 12 novembre

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Le parole dell’assessore D’Amato: “Oggi su oltre 29mila tamponi nel Lazio (+2.575) si registrano 2686 casi positivi (+207), 49 i decessi (+11) e 301 i guariti (-143)”.

Ore 17:20, il bollettino della protezione civile

Nella giornata odierna si contano 37.978 nuovi contagiati e 636 morti. +89 le terapie intensive, 429 i ricoverati in più rispetto a ieri (29873 il numero complessivo dei ricoveri), 234.672 tamponi effettuati. I guariti sono 15645, il tasso di positività è del 16,2% (+1,6%).

Coronavirus Italia, aggiornamenti dell’11 novembre

Ore 18:00, Il bollettino della Regione Lazio

Oggi su oltre 26 mila tamponi nel Lazio (-2.767) si registrano 2.479 casi positivi (-129) e 174 sono recuperi di notifiche arretrate in particolare nella Asl di Rieti e Asl Roma 5, 38 i decessi (+2) e 447 i guariti (+190). Il rapporto tra positivi e i tamponi a 9,3%. Sono 2.913 i ricoveri (+128) e 255 in terapia intensiva (-2).

Ore 17:00, il bollettino della protezione civile

Nelle ultime 24 ore sono 32.961 i nuovi casi di Covid individuati in Italia. Le vittime sono 623. I morti erano 356. 110 le nuove terapie intensive e 811 i ricoveri in ospedale. Il totale degli attualmente positivi in Italia sale a 613358.

Ore 11:00 Coronavirus, trovato positivo il primo animale domestico

Il Coronavirus miete il suo primo contagio anche nel mondo animale. Come riporta La Repubblica, il caso si è verificato a Bitonto, in provincia di Bari. Si tratta di una barboncina di un anno e mezzo che vive in casa con quattro persone, tutte positive e sintomatiche. Il cane invece non ha alcun sintomo. L’infettivologo Decaro, che ha rilevato la positività: “Carica virale molto bassa“

Coronavirus Italia, aggiornamenti del 10 novembre

Ore 18:10, Il bollettino della Regione Lazio

Le parole dell’assessore D’Amato: “Oggi su oltre 29mila tamponi nel Lazio (+6.793) si registrano 2.608 casi positivi (+455), 36 I decessi (+20) e 257 I guariti (+16)”.

Ore 17:50, il bollettino della protezione civile

Nelle ultime 24 ore sono 35.098 i nuovi casi di Covid individuati in Italia. Le vittime sono 580. Ieri 25.271 nuovi casi con 147.725 tamponi. I morti erano 356. Sono 25.271 i nuovi positivi, per un totale di 960.373.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 9 novembre

Ore 20:00 Il Ministro Speranza annuncia nuove Regioni in zona arancione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà un’ordinanza che prevede il passaggio in zona arancione di altre cinque regioni. Come annunciato dal presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio, a partire da mercoledì 11 novembre Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria abbandoneranno la zona gialla per passare alla successiva. La Campania, almeno per il momento, dovrebbe restare in zona gialla. Domani mattina la giunta provinciale dell’Alto Adige ratificherà l’istituzione di un nuovo lockdown della durata di almeno tre settimane.

Ore 17:40 Il bollettino della Protezione Civile

I positivi, attualmente, sono 573.334 unità con un aumento di +14.698 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 41.750, con 356 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 345.289, con +10.215 guariti più di ieri. In terapia intensiva ci sono 2.849 ricoverati (+100). Tamponi eseguiti: 147.725. Contagi totali: 960.373 (+25.271)

Ore 17.30 Il bollettino della Regione Lazio

Come riportato dalla Regione Lazio: “Oggi su oltre 22 mila tamponi nel Lazio (-1.968) si registrano 2.153 casi positivi (-336), 16 i decessi e 241 i guariti (+110). Calano sia i casi che il rapporto tra positivi e i tamponi a 9%”.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 8 novembre

Ore 18:00 Il bollettino della Protezione Civile

I nuovi positivi di oggi sono 32.616 a fronte di 191.144 tamponi. 331 i decessi che portano il totale di 41.394. Con 6.183 arrivano a 335.074 i guariti da Covid. Sono 115 le nuove terapie intensive e 1.331 i ricoveri. Il totale dei contagi da inizio epidemia sale a 935.104.

Ore 17.30 Il bollettino della Regione Lazio

Come riportato dalla Regione Lazio: “Oggi su oltre 24 mila tamponi nel Lazio (-6.178) si registrano 2.489 casi positivi (-129), 16 i decessi (-11) e 131 i guariti (-108). Calano i casi e il rapporto tra positivi e i tamponi a 10%. Il valore Rt è 1.3”.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 7 novembre

Ore 18:00 Il bollettino della Protezione Civile

I nuovi positivi di oggi sono 39.811 a fronte di 231.673 tamponi. 425 i decessi che portano il totale di 41.063. Con 5966 arrivano a 328.891 i guariti da Covid. Sono 119 le nuove terapie intensive e 1104 i ricoveri. Il totale dei contagi da inizio epidemia sale a 902.490.

Ore 17.30 Il bollettino della Regione Lazio

Come riporta l’assessore D’Amato: “Oggi su 30 mila tamponi nel Lazio (+900). Si registrano 2618 casi positivi (-81), 27 i decessi (+1)e 239 i guariti (-40). Lieve calo dei casi e diminuisce il rapporto tra positivi e i tamponi scende a 8,5%.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 6 novembre

Ore 18:00 Il bollettino della Protezione Civile

I nuovi positivi di oggi sono 37.809 a fronte di 234.245 tamponi. 446 invece i decessi che portano il totale a 40.638. Con 10.586 dimessi in più, gli attualmente guariti salgono ancora a quota 322.925. Sono 124 le nuove terapie intensive e 749 i ricoveri. Il totale dei contagi in Italia da inizio epidemia è di 862.681 persone.

Ore 17:30 Il bollettino della Regione Lazio

Le parole dell’assessore D’amato: “Oggi su quasi 29 mila tamponi nel Lazio (-1.539) Si registrano 2.699 casi positivi (-36), 26. 26 i decessi (-9) e 279 i guariti (-14). Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 9%”.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 4 novembre

Ore 17:30 Il bollettino della Protezione Civile

I nuovi positivi di oggi sono 34.505 a fronte di 220.000 tamponi. 445 invece i decessi che portano il totale a 40.192. Con 4.961 dimessi in più, gli attualmente guariti salgono ancora a quota 312.339. Sono 99 le nuove terapie intensive e 1.140 i ricoveri. Il totale dei contagi in Italia da inizio epidemia è di 824.879 persone.

Ore 17:30 Il bollettino della Regione Lazio

Come riportato dalla Regione Lazio, su oltre 30 mila tamponi record nel Lazio (+3.671) si registrano 2.735 casi positivi (+303 – il dato di oggi tiene conto di 309 ritardate notifiche soprattutto nella asl Roma 5), 35 i decessi (+1) e 293 i guariti (+149). Il rapporto tra positivi e i tamponi è stabile al 9%.Domani aprirà la nuova area di pronto soccorso dell’A.O. San Camillo di Roma. In arrivo altri 125 ventilatori da parte della struttura commissariale. Nella Asl Roma 1 sono 415 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 72, 82, 83, 84, 91 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 402 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottantatre i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 73, 74, 76, 77, 77, 79, 80, 82 e 94 con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 390 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 74, 75, 83, 84 e 85 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 88 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 299 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 372 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nelle province si registrano 770 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 130 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 62, 74, 74, 77, 80 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 394 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 72 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 196 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registrano due decessi 71 e 78 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 42 e 69 anni con patologie

Ore 17:30 Il bollettino della Protezione Civile

A fronte di quasi 212 mila tamponi effettuati, i nuovi casi sono 30.550, i morti 352. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 67 unità, 1.002 i ricoveri in più, guariti/dimessi 5.103.

Ore 17:30 Il bollettino della Regione Lazio

Come riportato dalla Regione Lazio, su oltre 26 mila tamponi oggi nel Lazio (+1.131) si registrano 2.432 casi positivi (+223), 34 i decessi (+13) e 144 i guariti (-98). Il rapporto tra positivi e i tamponi è al 9%. Il valore RT in calo a 1.29. Aldilà dei colori delle fasce quello che conta è mantenere alta l’attenzione e raffreddare la curva. E’ ancora una fase tutta in salita e sarà lunga. Nella Asl Roma 1 sono 456 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 79, 80, 86 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 440 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantadue i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 66, 69, 74, 75, 84, 84, 87, 90 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 351 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venticinque sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 76, 77 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 117 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 162 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 65, 66, 72, 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 200 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia e casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 71, 83 e 88 anni con patologie. Nelle province si registrano 706 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 146 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 77, 83 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 276 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 80, 84 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 229 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 71, 77 e 77 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 97 anni con patologie.

Ore 08:00 Conte, nella notte il nuovo Dpcm: le misure

Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, che sarà in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore. Dal 5 novembre al 3 dicembre l’Italia sarà divisa in tre zone, rosse (ad alto rischio), arancioni (intermedio) e verdi (più sicure). Alcune regole sono valide su tutto il territorio nazionale, come la didattica a distanza al 100 per cento alle scuole superiori, i limiti alla mobilità fra Regioni a rischio, i centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi. Stop anche alle attività dei negozi e mercati nelle regioni, province e comuni a massimo rischio. Non apriranno i musei, le sale bingo e quelle scommesse, i mezzi pubblici potranno essere pieni al 50 per cento e ci saranno limiti alla circolazione delle persone di sera con un coprifuoco che scatterà dalle 22 alle 5. Nelle regioni individuate ad alto rischio “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”, inoltre “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. “Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti”.

Coronavirus Italia news e aggiornamenti del 3 novembre

Ore 17:30, il bollettino della Protezione civile

I nuovi positivi di oggi sono 28.241 a fronte di 182.287 tamponi. 353 invece i decessi che portano il totale a 39.412. Con 6.258 dimessi in più, gli attualmente guariti salgono ancora a quota 302.275. Sono 203 le nuove terapie intensive e 1.274 i ricoveri. Il totale dei contagi in Italia da inizio epidemia è di 759.829 persone.

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Come ripota la Regione Lazio: “SU OLTRE 25 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO (+5.907) SI REGISTRANO 2.209 CASI POSITIVI (+350), 21 I DECESSI (-2) E 159 I GUARITI (). SCENDE IL RAPPORTO TRA POSITIVI E I TAMPONI (8%). Roma poco oltre i mille casi, a Latina il punto più basso dei contagi. È stata la provincia su cui sono partite prima le misure di restrizione. Venerdì aprirà la nuova area di pronto soccorso dell’A.O. San Camillo di Roma. Nella Asl Roma 1 sono 415 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 85, 85 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 431 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 75, 77, 89 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 286 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventisei sono ricoveri. Si registrano due decessi di 72 e 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 166 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sedici sono casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Quattordici sono casi con link a RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 157 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 54 e 84 anni con patologie. Nelle province si registrano 678 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 53 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 74, 81, 91 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 355 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 179 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 82, 87, 88 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 91 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto”.

Ore 12:00 Zampa: “Stasera nuovo Dpcm”

Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, è intervenuto ai microfoni di Radio1 per presentare il nuovo dpcm che arriverà entro stasera: “Sarà un lockdown light, sul modello tedesco. L’intenzione è quella di non paralizzare il Paese. È difficile cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo”.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 2 novembre

Ore 17:30, il bollettino della protezione civile

I positivi in Italia, sono attualmente 396.512 con un incremento di 18.383 rispetto a ieri. I decessi sono in totale 39.059, con 233 in più rispetto alla giornata precedente. I guariti sono 296.017, con un aumento di 3.673. In terapia intensiva ci sono 2.022 ricoverati. Tamponi eseguiti: 135.731. Contagi totali: 731.588 (+22.253)

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 1 novembre

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

In calo i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 29.907 a fronte di 183.547 tamponi. 209 invece i decessi che portano il totale a 38.826. Con 2.945 dimessi in più, gli attualmente guariti salgono ancora a quota 292.380. Sono 96 le nuove terapie intensive e 936 i ricoveri. Il totale dei contagi in Italia da inizio epidemia è di 709.335 persone.

