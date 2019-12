Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO STYLE VIA DI PROPAGANDA – Il momento che i tifosi della Lazio attendevano da tempo è arrivato. Dopo i vari annunci nelle passate settimane, ecco che arriva il nuovo store ufficiale biancoceleste. Il negozio ha ufficialmente aperto in pieno centro a Roma, come annunciato dal club laziale nei giorni scorsi. Un nuovo punto vendita per trovare i prodotti ufficiali del club biancoceleste, i biglietti per le partite casalinghe ed esterne della Prima Squadra della Capitale e molto altro…”.

Aggiornamento ore 18:20

Si ferma anche Ciro Immobile ai microfoni della radio del club: “Mi dispiace non poter salutare tutti, ma ci sono tantissimi tifosi. Sentiamo l’entusiasmo della piazza, una società come la Lazio deve essere rappresentata in centro. Le cose ora girano bene, il momento è bello. Il popolo laziale risponde sempre. I miei bimbi hanno già tutto della Lazio, forse comprerò un pallone a Mattia”.

Aggiornamento ore 18:00

C’è il taglio del nastro: presente il Presidente Lotito, il figlio Enrico, Simone Inzaghi, e tanti giocatori ai quali si sono aggiunti, negli ultimi minuti, anche Ciro Immobile e Correa. Il numero uno: “Questo store si trova nel centro di Roma, è solo il primo di tanti altri che presto nasceranno. I laziali hanno grande cuore e passione, ma mancano in presenza nello stadio. Forse perché danno qualcosa per scontato, ma la squadra ha bisogno di sentirli vicini. I laziali devono essere orgogliosi di esserlo, e devono mostrarlo in pubblico“. Parla poi Simone Inzaghi: “Mi fa piacere essere qui, sono contento per l’entusiasmo che si sta creando tra la gente. C’è ampia scelta di gadget, il negozio è ben rifornito“.

Aggiornamento ore 17:03

Cresce l’attesa davanti al nuovo negozio ufficiale della Lazio in via di Propaganda. Sono infatti già numerosi i tifosi biancocelesti presenti davanti allo store in fermento per l’arrivo dei propri beniamini.

Aggiornamento ore 17:40

Direttamente dal luogo dell’evento è intervenuto il falconiere di Olympia Juan Bernabè. Queste le sue parole rilasciate al canale ufficiale della Lazio: “I tifosi stanno trasmettendo il loro calore in questa meravigliosa serata. Il negozio è bellissimo, si vede quello che è la Lazio dentro Roma. Selfie scattati? Innumerevoli, tutti si avvicino ad Olympia, la vedono come una sorella. Alcuni si commuovono quanto toccano l’aquila”.

Aggiornamento ore 17:50

L’attesa è finita, cominciano ad arrivare i primi calciatori: Leiva, Bastos ed Adekanye.