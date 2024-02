Lotito: "Abbiamo meritato di vincere contro il Bayern Monaco"

Tempo di lettura: 2 minuti

LOTITO LAZIO INTERVISTA- Dopo la splendida vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco, Claudio Lotito ha lasciato un'intervista sia alla Gazzetta dello Sport che al Corriere della Sera. Il presidente ha toccato vari temi tra cui il rinnovo di Felipe Anderson, la Champions e Sarri.

Le parole del presidente Claudio Lotito

"Sono d’accordo con Sarri. Ma il salto di qualità non lo deve fare solo la società, lo devono fare tutti, anche i giocatori e lo staff tecnico. Contro il Bayern Hanno giocato con ardore, determinazione, ma conservando sempre estrema lucidità. E alla fine hanno vinto meritatamente contro una squadra che è tra le più forti al mondo, che ha alle spalle un club che fattura 800 milioni l’anno".

Sul rinnovo di Felipe Anderson

"Il dialogo continua, il club è stato chiaro con tutti. Confidiamo ci si possa venire incontro. E vale anche per Felipe".

Sui progetti futuri

"Stiamo ampliando il centro sportivo di Formello. Abbiamo acquisito nuovi terreni, adesso c’è lo spazio per costruire altri campi di allenamento, ma anche un hotel e una piscina. Sarà uno dei migliori training center d’Europa. Avremo la possibilità di ospitare pure la Lazio women e tutte le squadre del settore giovanile. Lo stadio a Flaminio è un progetto al quale stiamo lavorando. Non è semplice perché ci sono tanti vincoli da superare, tante questioni da risolvere, dalla copertura dell’impianto alla sua capienza. A chi ama la Lazio non posso promettere che il Flaminio sarà il nuovo stadio, ma posso assicurare che faremo il possibile perché lo diventi".

Al Corriere della Sera

"Questa vittoria ha riportato entusiasmo, senso di attaccamento e serenità. C’era un ambiente travolgente ed emozionante. È stata una delle serate emotivamente più forti da quando sono presidente".

Su Klose

“Teniamo sempre d’occhio le persone che hanno fatto la storia del club e che possano essere funzionali. Seguiamo chi è stato artefice della rinascita della Lazio, che quando sono arrivato era in difficoltà. Ma ogni mossa deve essere ragionata”.