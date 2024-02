OCCHIO AL FISCHIETTO, Lazio-Bologna al signor Maresca

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA ARBITRO MARESCA- Le designazioni arbitrali per la giornata numero venticinque della Serie A 2023/2024 sono ormai ufficiali. Lazio Bologna sarà affidata al signor Maresca, arbitro della sezione di Napoli. Il fischietto campano sarà coadiuvato dai signori Mondin e Ricco come Assistenti e dal signor Feliciani in qualità di IV Uomo. A V.A.R. e A.V.A.R. rispettivamente i signori Mazzoleni e Di Martino.

Arbitro: sig. Maresca

Assistenti: signori Mondin - Ricci

IV Uomo: sig. Feliciani

V.A.R.: sig. Mazzoleni

A.V.A.R.: sig. Di Martino

I precedenti tra la Lazio e il signor Maresca

Arbitro di grande esperienza, il signor Maresca ha arbitrato ben 24 volte la Lazio. Il bilancio è a positivo: la Prima Squadra della Capitale, infatti, ha vinto 12 partite sotto la direzione del fischietto campano, ottenendo 4 pareggi e subendo 8 sconfitte.

