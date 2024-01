Lotito: "Esonero Mourinho? Non mi interesso dei problemi altrui"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO ESONERO MOURINHO ROMA - La notizia di giornata è l'esonero di Mourinho dalla Roma, arrivato come un fulmine a ciel sereno in mattinata, con conseguente nomina di Daniele De Rossi a nuovo allenatore. Adnkronos ha contattato Claudio Lotito per un commento sulla decisione presa dal club giallorosso: ecco le sue parole.

Esonero Mourinho, le parole di Lotito

"Mourinho esonerato? Non mi interesso dei problemi degli altri, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede in casa sua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto…".