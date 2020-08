Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CLAUDIO LOTITO – Claudio Lotito vuole disputare in maniera competitiva la prossima stagione e per questo motivo è pronto a rinforzare la rosa. Il presidente biancoceleste, direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, dove la Lazio sta svolgendo la preparazione atletica per il 13esimo anno consecutivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Lotito

“Già in passato sotto la mia gestione abbiamo disputato la Champions League. Chiaramente è un’esperienza che vorrei fosse valutata per il periodo dell’epoca, avevamo un’organizzazione limitata rispetto a quella attuale. Oggi è diverso, abbiamo avuto l’opportunità di giocarci posizioni importanti in classifica, ritengo che con la squadra che abbiamo dobbiamo dare grandi dimostrazioni. Così come ha fatto l’Atalanta, che nonostante un organico non roboante dal punto di vista dei numeri, ha dimostrato di poter portare avanti e in alto i colori italiani. Vogliamo che la squadra abbia la possibilità di esprimersi al 100% e dimostrare il proprio valore. Per questo motivo stiamo allestendo una rosa, rinforzandola, e inserendo elementi che possano dare un contributo importante e renderci ancora più competitivi”.

