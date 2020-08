Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FARES RAIOLA – La trattativa tra Lazio e Spal per Mohamed Fares prosegue a ritmi serrati. I due club non trovano l’accordo definitivo per il trasferimento, mentre le aquile hanno trovato quello con il calciatore. L’affare però potrebbe subire una svolta nelle prossime ore.

Calciomercato Lazio, la trattativa per Fares

La Lazio per assicurarsi il terzino vorrebbe inserire una contropartita tecnica in modo da abbassare il prezzo. I ferraresi, dal canto loro, preferirebbero ricevere solo cash. Come riporta Sky Sport 24, però, Mino Raiola, ‘agente del giocatore, sarebbe in viaggio verso Roma per parlare con il club biancoceleste. Nel mezzo del viaggio c’è stata anche una sosta in Abruzzo, dove il procuratore si è fermato per incontrare Aurelio De Laurentiis per discutere di Manolas e Lozano.

