Lutto nel mondo dello sport, è morto Kiptum, aveva 24 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto

KIPTUM MORTE- Nella giornata di ieri, 11 febbraio 2024 è venuto a mancare Kelvin Kiptum, aveva solo 24 anni. Il kenyano è rimasto coinvolto in un incidente stradale con il suo allenatore in Kenia. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbero coinvolte altre vetture. Kiptum lascia la moglie e due figli, di 4 e 7 anni. Kiptum aveva conquistato il record del mondo nella maratona di Chicago nel 2023 ed era il netto favorito alle olimpiadi dell'anno prossimo di Parigi. Una carrierra che si prospettava splendida, troncata però dal terribile incidente.