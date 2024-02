Ufficiale Salernitana, esonerato Inzaghi, al suo posto Liverani

Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI ESONERO SALERNITANA- La sconfitta per 1-3 contro l'Empoli è stato il risultato che ha sancito l'esonero di Pippo Inzaghi dalla panchina della Salernitana. Al suo posto ci sarà Fabio Liverani.

Liverani sarà il sostituto di Inzaghi alla Salernitana

Ultimo posto in classifica, 13 punti in 24 partite con sole due vittorie. L'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana è terminata con un comunicato ufficiale del club. Al suo posto ci sarà un ex Lazio, Fabio Liverani. Di seguito il comunicato del club.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".