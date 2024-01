Lazio-Napoli, quanti indisponibili per Mazzari...

Tempo di lettura: < 1 minuto

MAZZARRI LAZIO NAPOLI- Il Napoli deve voltare pagina dopo la finale di Supercoppa Italiana persa contro l'Inter. La prossima partita è contro la Lazio all'Olimpico, ma Mazzarri è in piena emergenza considerando la lunga lista di indisponibili per la partita contro i biancocelesti.

La lista degli indisponibili di Mazzarri per Lazio Napoli

Dopo la sconfitta in Finale di Supercoppa Italiana contro l?inter, la lista degli indisponibili del Napoli si allunga. La prossima partita è delicatissima dovendo affrontare la Lazio all'Olimpico. Ecco la Lista: Mathias Olivera è uscito per infortunio durante la sfida di campionato contro l'Atalanta. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Natan ha subito una lussazione acromion-claveare alla spalla destra in uno scontro di gioco con Lukaku. Alex Meret nel corso del match contro il Monza ha rimediato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il nuovo acquisto Traore deve ancora ritrovare la condizione e inoltre Victor Osimhen e Zambo Anguissa sono impegnati nella Coppa d'Africa. Come se non bastasse Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone salteranno il match per squalifica.