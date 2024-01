Lazio - Napoli, per Sarri non è mai una partita come le altre ma...

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO NAPOLI SARRI - Sembra un big match come tanti, ma per mister Maurizio Sarri probabilmente non lo è. Incontrare il 'suo' Napoli sarà sempre un'emozione per lui, ma adesso nel suo cuore la Lazio ha fatto un sorpasso in classifica?

Napoli nel cuore di Sarri, ma la Lazio non è da meno

Quando si dice Sarri, si dice Napoli. Il mister toscano viene da anni identificato come simbolo della storia del club partenopeo. Per lui, arrivato nel 2015 in Campania, non ci sono mai stati dubbi, nonostante la parentesi con la Juventus venuta dopo: il Napoli nel cuore, e non lo ha mai negato. Ma nel cuore di quest'uomo e sotto gli occhi di tutti è nato un nuovo amore. Nell'estate del 2021 è approdato alla Lazio in sordina. Nelle interviste iniziali non voleva nemmeno nominare i biancocelesti né il calciomercato, era ancora una storia tutta da scrivere. Ma sono bastati pochi mesi per sciogliere il cuore dell' "uomo di ghiaccio". Interviste, dichiarazioni, aneddoti, Maurizio si è innamorato ogni giorno sempre di più dell'ambiente biancoceleste: elogio ai tifosi, alla storia della Lazio, a Tommaso Maestrelli, al benessere dell'ambiente. Un uomo di altri tempi che in questa cerchia si sente come a casa e libero da coperture, un uomo 'da tuta' che alla Juventus era costretto a mettere il completo elegante. Ha rivelato di parlare ogni mattina con Olympia, l'aquila simbolo del club, ha scoperto una piazza che non è come la si vede da fuori, ma ha un mondo dentro del quale non si era mai accorto. Maurizio Sarri, che prova ad essere 'burbero', tira fuori ogni volta una nuova dimostrazione d'amore per questa squadra, nonostante non sia ancora riuscito a trovare il 4-3-3 del quale era innamorato al Napoli.

Benedetta Scatena