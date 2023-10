Serie A, Milan - Juventus termina 0-1: decisivo Locatelli

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN JUVENTUS TABELLINO - Nonostante il cartellino rosso e tanti assenti, il Milan conduce una buona gara a San Siro. Non basta però, per sovrastare la forza della Juventus, che vince per 0-1 con gol dell’ex Locatelli. Il tabellino del match

Milan - Juventus, il tabellino del match

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria (79′ Kjaer), Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli (60′ Krunic), Reijnders (79′ Romero); Pulisic (42′ Kalulu), Giroud (60′ Jovic), Leao. All. Pioli.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (78′ Huijsen), Bremer, Rugani; Weah (83′ Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (55′ Cambiaso); Milik (78′ Chiesa), Kean (55′ Vlahovic). All. Allegri.

Arbitro: Sig. Mariani

Marcatori: 64’ Locatelli

Ammoniti: 51′ Weah, 61′ Reijnders, 66′ McKennie, 70′ Gatti, 72′ Locatelli

Espulsi: 40′ Thiaw