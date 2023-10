Immobile: "La Lazio sarà sempre nel mio cuore”

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE LAZIO - Momento complicato per il capitano della Lazio Ciro Immobile, che ha deciso di raccontarsi al programma “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco le sue parole in merito al suo percorso biancoceleste.

Le parole di Ciro Immobile

Sull’infortunio

“L'infortunio è alle spalle, mi dispiace aver saltato partite importanti con la Lazio e la Nazionale. Abbiamo questo obiettivo di qualificarci per Euro2024, ce la metteremo tutta. Vedermi con queste due maglie è sempre emozionante”.

Sulla Lazio e sul momento

“La Lazio è e sarà sempre nel mio cuore, ne sono il capitano, abbiamo fatto tante belle cose.Ultimamente è uscita una mia intervista, ma quando parli e le cose vengono scritte sono diverse rispetto a quando ne parli in video, in cui si legge l'immagine, l'espressione e il vero messaggio che uno vuole mandare. Ho sbagliato io a dare troppa importanza ai pochi, invece di dare ascolto a tutta la gente che mi ama e che non ha mai pensato di tradirmi e io di tradire loro. Non direi mai in un''intervista che voglio andare via, non fa parte del mio stile”.

Sul mercato

“Ho ancora da fare molto con la Lazio e la gente che mi ama".