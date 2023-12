Milito: "Zarate aveva tecnica impressionante, poteva fare di più"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILITO ZARATE LAZIO- L'eroe del triplete interista del 2010, Diego Milito, in veste di opinionista ha parlato agli studi di Dazn di due giocatori ex Lazio. Il primo è Mauro Zarate che secondo "El principe" poteva fare molto di più in carriera anche alla luce della sua grande tecnica. C'è stato spazio per parlare anche di una leggenda del calcio argentino, Hernan Crespo.

Le parole di Milito sugli ex Lazio Zarate e Crespo

"Zarate l’ho avuto come compagno all’Inter. Lo conosco e abbiamo un grande rapporto. Parlavamo spesso e secondo me poteva fare ancora di più nella sua carriera per la qualità tecnica che ha che è impressionante".

Su Hernan Crespo

"Ho giocato con Crespo in Nazionale, abbiamo fatto la Copa America 2007 in Venezuela insieme e ho imparato tantissimo. Ho un grande rapporto. Un ragazzo straordinario, è stato anche un punto di riferimento, mi parlava tanto e ho imparato molte cose da lui".