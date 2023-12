Cucchi: "Fischi esagerati, contro il Cagliari l'importante era vincere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCHI LAZIO CAGLIARI FISCHI - Riccardo Cucchi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Il giornalista ha toccato vari temi durante l'intervista, tra cui la sfida contro il Genoa di questa sera. Oltre alla partita dell'Olimpico, Cucchi ha anche detto la sua su quella che è stata la vittoria della Lazio sul Cagliari nella scorsa giornata di Serie A, contrassegnata dai fischi dei tifosi a fine partita.

Riccardo Cucchi presenta la sfida di Coppa Italia e ritorna sui fischi di Lazio-Cagliari

“Domani è una sfida importante, bisogna vincerla per passare il turno. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare la Coppa Italia: c’è bisogno di tutta l’energia necessaria. Credo che Sarri abbia già pensato alle alternative. Ci serve lo spirito giusto. I fischi mi sono sembrati molto ingenerosi. La Lazio comunque la partita l’ha giocata, poi per fortuna c’era Provedel con una grande parata di cui, secondo me, si è parlato poco. L’importante sono stati i tre punti. Criticare in maniera aspra la prestazione mi è sembrato esagerato. Anche a livello difensivo sono stati ridotti al minimo i rischi. La Lazio ha tenuto in controllo la partita per tutti e 90 i minuti”.