Morina: "L'intervento di Bremer su Zaccagni era rigore"

MORINA ZACCAGNI BREMER LAZIO INTERVISTA - Enzo Morina, ex arbitro italiano, è tornato a parlare del contatto tra Mattia Zaccagni e Gleison Bremer in Lazio-Juventus. Di seguito le sue parole ai microfoni di TuttoJuve.

Le parole di Morina

"Il fallo su Zaccagni di Bremer sarebbe stato da punire con il rigore. Si tratta di una netta trattenuta, l'arbitro Colombo non si è accordo dell'importanza del fallo. L'intervento del brasiliano è particolarmente rischioso. Il Var sarebbe dovuto intervenire e segnalare l'episodio. Colombo tutto sommato ha arbitrato bene. Merita un 6 in pagella, non di più proprio per l'errore in occasione del potenziale penalty. Giuste poi le ammonizioni a Iling-Junior, Weah e Immobile, oltre al giallo ad Allegri".