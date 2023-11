Tempo di lettura: < 1 minuto

MOTOGP BAGNAIA - Bagnaia vince il GP di Valencia e si conferma campione del mondo, grazie anche la caduta di Martin.

Bagnaia campione del mondo, vince il GP di Valencia

Bagnaia vince il GP Valencia e, grazie anche la caduta di Martin al 6° giro dopo un incidente con Marc Marquez, si conferma campione del mondo per il 2° anno consecutivo. Si tratta del 3° titolo per Pecco, considerando anche quello in Moto2 del 2018.